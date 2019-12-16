Экс-глава Роспромбанка получил пять лет колонии за растрату более 750 млн рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник, 16 декабря, признал бывшего президента КБ "Роспромбанк" Сергея Салогубова виновным в многомиллионной растрате.

"Приговором суда Салогубову назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Белова.

Она уточнила, что подсудимый признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Как установлено следствием и судом, в 2016 году Салогубов, "зная о предстоящем отзыве лицензии у банка, на основании ряда договоров передал активы банка на сумму более 401 млн рублей Ольге Саберовой". Последняя в качестве оплаты передала банку земельный участок "фактической стоимостью 167 млн рублей, предоставив подложный отчет, согласно которому его цена составила более 1 млрд рублей".

По указанию президента банка разница между ценой земельного участка и стоимостью приобретенных Саберовой активов в размере 756 млн рублей была выдана ей через кассу в наличной форме. Саберова скрылась от следствия и объявлена в розыск.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Российского промышленного банка в сентябре 2016 года.

По данным регулятора, "Роспромбанк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган, отмечал ЦБ.