Под Оренбургом пенсионер нашел инкассаторскую сумку с 1 млн руб. и сдал в полицию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пожилой житель Новосергиевского района Оренбургской области передал полиции найденную на улице инкассаторскую сумку с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД .

По данным полиции, сотрудник инкассаторской службы, получив выручку в одной из организаций, положил сумку с деньгами на крышу служебного автомобиля и, вероятно, забыв про это, поехал к зданию банка. Позже, хватившись сумки, он стал ее искать, а затем сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

Сумку тем временем нашел и отнес в полицию 72-летний местный житель. Пенсионер пояснил, что увидел ее на дороге.

"Все имеющиеся в сумке денежные средства, а это более 1 млн рублей, находились на месте", - отмечает пресс-служба.

Сумку вернули инкассатору.