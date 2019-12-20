Грузовик врезался в автобус с вахтовиками в Оренбургской области

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим вахтовиков в Оренбургской области.

В ГИБДД РФ сообщили "Интерфаксу", что авария произошла в 18:30 на 312-ом километре федеральной автодороги "Подъезд к г. Оренбургу от ФАД М-5 "УРАЛ". Водитель 1990 г.р. на грузовике Мercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус Iveco, перевозивший восемь вахтовиков из Оренбурга в Самару, говорится в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, в результате столкновения водитель автобуса и три его пассажира погибли, еще пять пассажиров автобуса в тяжелом состоянии госпитализированы.