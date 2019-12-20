Поиск

Замначальника районного отдела полиции в Карелии покончил с собой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель начальника ОМВД Кемского района Карелии Дмитрий Перфильев покончил жизнь самоубийством, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики в пятницу.

"Обнаружен по месту жительства. Органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие случившемуся", - отметили в полиции.

Перфильеву было 34 года, у него остались жена и две дочери. Как сообщается в неофициальной группе полиции Карелии в соцсети, 19 декабря Перфильев не вышел на работу. Его тело было обнаружено в пятницу, 20 декабря.

Карелия МВД

Новости
Дело Baring Vostok

Басманный суд отказался отправлять в СИЗО нового фигуранта "дела Baring Vostok"

В России пока не будут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Стрельба на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Снижать в России нештрафуемый порог превышения скорости решили постепенно

Снижать в России нештрафуемый порог превышения скорости решили постепенно

Адвокат фигуранта "московского дела" заявил о его незаконном этапировании в Курск

В Москве массово эвакуировали школы и детские сады

Акционеры "Яндекса" одобрили изменение структуры корпоративного управления

Акционеры "Яндекса" одобрили изменение структуры корпоративного управления

Уроженец Таджикистана получил 22 года за попытку устроить крушение "Сапсана"

Уроженец Таджикистана получил 22 года за попытку устроить крушение "Сапсана"
Дело Baring Vostok

Басманный суд рассмотрит просьбу об аресте седьмого фигуранта "дела Калви"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');