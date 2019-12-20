Замначальника районного отдела полиции в Карелии покончил с собой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель начальника ОМВД Кемского района Карелии Дмитрий Перфильев покончил жизнь самоубийством, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики в пятницу.

"Обнаружен по месту жительства. Органы правопорядка проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства, способствовавшие случившемуся", - отметили в полиции.

Перфильеву было 34 года, у него остались жена и две дочери. Как сообщается в неофициальной группе полиции Карелии в соцсети, 19 декабря Перфильев не вышел на работу. Его тело было обнаружено в пятницу, 20 декабря.