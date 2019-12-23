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Глава Минэнерго сообщил о росте добычи нефти в России в 2019 году на 0,7%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - По итогам 2019 года добыча нефти в России вырастет по сравнению с предыдущим годом на 0,7%, до 560 млн тонн, добыча газа вырастет на 1,7% до 737 млрд кубометров, заявил телеканалу РБК министр энергетики Александр Новак.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2018 году добыча нефти составила 555,8 млн тонн, а газа - 725,33 млрд кубометров. В сентябре Новак прогнозировал, что в 2019 году Россия добудет 554-556 млн тонн нефти.

Министр также ожидает, что добыча угля сохранится на уровне прошлого года - 437 млн тонн, выработка электроэнергии вырастет на 1%.

Новак отметил, что Европа стала потреблять больше СПГ, Россия поставляет на этот рынок 12-13 млн т СПГ, в основном в страны, куда не поступает российский трубопроводный газ, то есть, Великобританию, Испанию и Францию. Министр оценил долю российского СПГ в поставках в Европу в 20%, тогда как доля американского СПГ - 13%. США увеличили поставки с 4-5 мл т до 9 млн т СПГ, констатировал он.

Александр Новак Минэнерго США Европа

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