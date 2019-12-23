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Четырем подросткам избрали меру пресечения из-за избиения полицейских в Заполярье

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Четырем подросткам из Апатитов (Мурманская область) избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о нападении на полицейских, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР в понедельник.

"Четверо несовершеннолетних допрошены в качестве подозреваемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними законными представителями, предусмотренная УПК РФ", -сказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что обвинение подросткам еще не предъявлено.

Следствие продолжает допрашивать "большое количество подростков в качестве свидетелей" и устанавливать обстоятельства произошедшего у дворца культуры в Апатитах после школьной дискотеки. В СКР отмечают, что восстановить ход событий помогают, в том числе, записи с камер видеонаблюдения, где запечатлен конфликт между подростками и полицейскими.

Вечером 20 декабря в полицию пожаловались на шумных подростков у дворца культуры в Апатитах, на вызов приехали сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по Мурманской области сообщили, что на замечания полицейских молодежь не реагировала и оказала "активное сопротивление", в результате чего двое полицейский получили телесные повреждения.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Пострадавшие полицейские получили амбулаторную медицинскую помощь. Тяжесть полученных ими травм оценит судебно-медицинская экспертиза.

Апатиты Мурманская область

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