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Группа подростков побила двух полицейских в Заполярье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР и управление МВД ведут в Апатитах (Мурманская область) проверку по факту столкновения группы подростков с полицейскими.

Как сообщили "Интерфаксу" в УМВД России по Мурманской области, накануне вечером в полицию поступили сообщения о шумном поведении подростков на площади вблизи городского дворца культуры.

По данным пресс-службы ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. На их замечания молодые люди не реагировали и начали оказывать активное сопротивление, в результате чего двум полицейским были причинены телесные повреждения, рассказали в МВД.

По данному факту в полиции идет служебная проверка.

В следственном управлении региона добавили, что в рамках процессуальной проверки установлены личности несовершеннолетних, применивших насилие к полицейским. Сейчас оценивается тяжесть вреда, причиненного здоровью сотрудников правоохранительных органов.

По данным местных СМИ, всего в потасовке участвовали девять подростков.

Мурманская область Апатиты СКР

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