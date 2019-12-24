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Бывший фигурант дела о беспорядках Фомин оштрафован на 30 тыс. рублей за акцию 27 июля

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках летом в столице Сергея Фомина за нарушение порядка проведения публичного мероприятия на несанкционированной акции оппозиции 27 июля.

"Постановлением Пресненского районного суда Фомину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Белова во вторник.

По ее словам, Фомин признан виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия, которое помешало работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры (часть 3 статьи 20.2 КоАП РФ).

Ранее Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (часть 2 статьи 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Москва Сергей Фомин

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