Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано вблизи Южных Курил

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на среду в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в 01:36 сахалинского времени (вторник 17:36 мск). Эпицентр находился в 58 км юго-восточнее города Южно-Курильска (о. Кунашир) на глубине 96 км", - рассказал собеседник агентства.

Сейсмическое событие ощутили в Южно-Курильске и в селе Малокурильское (о. Шикотан) силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась, разрушений и пострадавших нет.