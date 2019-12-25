Полиция и прокуроры проверяют девятиклассника, напавшего с молотком на учительницу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге прокуратура и полиция начали проверку в связи с нападением девятиклассника с молотком на учительницу. В Горздраве "Интерфаксу" уточнили, что учительницу на скорой доставили в больницу, обследовали и отпустили домой.

По данным Baza, подросток подкараулил учительницу возле подъезда ее дома, когда она шла на работу, и ударил молотком. Он мог быть недоволен плохими оценками по русскому языку и литературе. Одноклассник подозреваемого рассказал "Комсомольской правде" со слов завуча, что учительницу "спас" преподаватель физкультуры, оказавшийся рядом и задержавший напавшего.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга выясняет причины "данных противоправных действий несовершеннолетнего в отношении педагога", заявили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным ведомства, до сих пор школьник на учете не состоял, в противоправных действиях его не замечали.

Полиция также проводит проверку и скоро передаст собранные материалы в Следственный комитет, сказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

В школе от комментариев отказались.