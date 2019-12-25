В Самаре чиновник получил срок в колонии за взятки щебнем и канцтоварами

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Советский суд Самары приговорил к четырем годам и трем месяцам колонии бывшего начальника отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД УМВД по Самаре за превышение полномочий и взяточничество. Как сообщила областная прокуратура, он брал взятки щебнем и канцтоварами.

Суд и следствие установили, что взятку в 36 тонн щебня он получил в несколько приемов за согласование муниципальному предприятию "ТТУ" ремонтных работ трамвайных путей.

Взятки канцтоварами он брал с июня 2013 года по октябрь 2016 года. Он требовал от гендиректора компании, которой он согласовывал дорожный ремонт и временные схемы организации движения, по мере необходимости передавать в его отделение ГИБДД канцтовары для нужд сотрудников, добавили в прокуратуре.

Суд назначил подсудимому реальный срок, лишил его звания майора полиции и запретил занимать должности во власти в течение двух лет. Бывший майор имеет право оспорить приговор, в реальную силу он пока не вступил.