Бывший инспектор ГАИ оштрафован на 650 тыс. рублей за взятку в 30 тыс. рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге суд назначил бывшему инспектору дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД штраф в 650 000 рублей за попытку получить 30 000 рублей взятки, сообщило управление СКР по Свердловской области.

Суд и следствие установили, что в начале марта 2020 года инспектор остановил иномарку для проверки документов. По внешним признакам он понял, что водитель нетрезв и предложил не привлекать его к ответственности за 30 000 рублей.

4 марта вечером они встретились в кафе. Там инспектора задержали при получении денег.

Инспектора выявили сотрудники службы собственной безопасности регионального ГУ МВД в ходе оперативной разработки, сообщил глава пресс-службы управления Валерий Горелых.