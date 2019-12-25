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Бывший министр труда Оренбуржья осужден условно за распространение секретного документа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин признан виновным в разглашении государственной тайны и приговорен к году лишения свободы условно. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСБ по региону в среду.

Кузьмин также на год лишен права занимать в органах госвласти, местного самоуправления и в госучреждениях должности, подразумевающие оформление допуска к сведениям, составляющим гостайну, отметил собеседник агентства.

По информации представителя УФСБ, экс-министр, зная об особых требованиях секретного документооборота, "изготовил неучтенную копию секретного документа УФСБ, направленного губернатору Оренбургской области и переданного главой региона министерству труда для дальнейшей работы".

"В документе излагались данные об угрозах безопасности Российской Федерации и перечне мероприятий по стабилизации обстановки на одном из крупнейших промышленных предприятий Оренбуржья",- говорится в предоставленных агентству материалах пресс-службы.

По данным УФСБ, в начале апреля 2018 года Кузьмин "довел содержание документа закрытого характера до генерального директора завода". Он предоставил ему возможность "сфотографировать грифованные материалы на мобильный телефон и отправить изображения неучтенной копии секретного документа посредством мессенджера иностранным гражданам, собственникам предприятия для возможного использования его в работе".

В материалах пресс-службы управления отмечается, что Кузьмин пытался уклониться от уголовной ответственности, для чего в ходе предварительного следствия уволился с поста министра. Кроме того, в августе 2019 года, он улетел в Турцию на отдых, несмотря на подписку о невыезде. В судебном процессе вину он не признал.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что министр труда и занятости населения Оренбургской области Кузьмин в ноябре 2018 года написал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию.

"Он давно думал над этим (уходом на пенсию - ИФ). И сегодня губернатор удовлетворил его заявление", - прокомментировали тогда агентству увольнение министра в управлении информполитики аппарата главы региона

На тот момент Кузьмину было 68 лет. Он работал министром труда с 2007 года.

За неделю до увольнения сотрудники управления ФСБ по Оренбургской области проводили оперативные мероприятия в министерстве труда и социальной занятости региона.

Оренбургская область

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