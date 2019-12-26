Суд оставил экс-сенатора Арашукова под арестом до конца января

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, которому вменяется участие в преступном сообществе и организация убийств.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Арашуков останется под стражей до 30 января 2020 года.

На тот же срок под арестом останутся отец экс-сенатора - бывший советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и бывший заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.

Суд отказал защите в удовлетворении ходатайств об изменении обвиняемым меры пресечения на более мягкую.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Следствие считает, что Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество.