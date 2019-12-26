Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков напомнил, что Путин "неоднократно справлял Новый год по всей географии нашей страны". "Я вот помню первое, что приходит в голову, когда он в Хабаровске встречал Новый год", - сказал пресс-секретарь.

Если Путину никуда не надо ехать в этот праздничный день, то он встречает его традиционно дома и, по словам Пескова, "делает это скромно". "Это его личное время, которое не так часто у него бывает", - добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков говорил, что 31 декабря глава государства будет работать. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - отмечал пресс-секретарь.