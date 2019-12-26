Поиск

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков напомнил, что Путин "неоднократно справлял Новый год по всей географии нашей страны". "Я вот помню первое, что приходит в голову, когда он в Хабаровске встречал Новый год", - сказал пресс-секретарь.

Если Путину никуда не надо ехать в этот праздничный день, то он встречает его традиционно дома и, по словам Пескова, "делает это скромно". "Это его личное время, которое не так часто у него бывает", - добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков говорил, что 31 декабря глава государства будет работать. "Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - отмечал пресс-секретарь.

Владимир Путин Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских под Самарой

Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Итоги года: 2019

Российские банки - из чистилища в предположительно светлое будущее

Российские банки - из чистилища в предположительно светлое будущее

Роскомнадзор пояснил, почему оштрафовал издание "7х7" из-за статей на коми языке

Сотрудницу "Новой газеты" Юлию Полухину отпустили после допроса

Решение о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека" вступило в силу

Решение о ликвидации движения Льва Пономарева "За права человека" вступило в силу

Правительство РФ решило не запрещать перевозку детей в автобусах старше 10 лет

В СКР объяснили обыск в квартире журналистки "Новой газеты"

Дело сенатора Арашукова

Адвокат сообщила о бегстве семьи Арашуковых из России из-за новых уголовных дел

Адвокат сообщила о бегстве семьи Арашуковых из России из-за новых уголовных дел

Глава союза комитетов солдатских матерей потребует проверить "похищение" сотрудника ФБК

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');