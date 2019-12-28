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В МИД РФ появится новый департамент

В МИД РФ появится новый департамент
Здание МИД РФ в Москве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, которым в МИД РФ вводится 42-й департамент.

Документ, датированный 27 декабря, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, который вносит изменения в Положение о МИД РФ, также увеличивается число сотрудников центрального аппарата МИД РФ - с 3 358 человек до 3 391 человек.

Кроме того, указом дополняется полномочия, осуществляемые МИД РФ. Согласно тексту указа, МИД "участвует в пределах своей компетенции во взаимодействии с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в разработке и реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности, осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации указанной политики, а также продвижение на международной арене позиции Российской Федерации по вопросу обеспечения международной информационной безопасности".

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.

МИД РФ

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