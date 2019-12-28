Лайнер после срабатывания датчика о неисправности благополучно сел в Екатеринбурге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Выполнявший рейс Екатеринбург - Симферополь самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", у которого сработал один из датчиков о неисправности, благополучно приземлился в аэропорту вылета, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам предоставлен резервный борт, вылет запланирован на 19:20 местного времени.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово" агентству сообщили, что он без ограничений принимает и отправляет воздушные суда.

Между тем, Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту возвращения самолета в Екатеринбург, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе набора высоты командиром воздушного судна было принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета из-за некорректной индикации скорости.

По данным ведомства, на борту самолета находился 151 пассажир и шесть членов экипажа.

Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.