Поиск

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
На месте взрыва в Могадишо
Фото: Reuters

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Он сообщил в своём твиттере, что получил информацию о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев".

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали в субботу утром. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Сомали Могадишо

Новости

ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря

Умер один из спасателей, вызволивших 12 детей из пещеры в Таиланде

Умер один из спасателей, вызволивших 12 детей из пещеры в Таиланде

Казахстан передаст черный ящик с рухнувшего под Алма-Атой самолета в Москву

Казахстан передаст черный ящик с рухнувшего под Алма-Атой самолета в Москву

Что случилось этой ночью: суббота, 28 декабря

Таможня Уругвая задержала в порту более четырех тонн кокаина

В Ираке ракетному удару подверглась военная база с американскими военными

ВАДА будет настаивать на санкциях в отношении РФ в CAS

ВАДА сообщило о получении письма РУСАДА о несогласии с решением агентства

ВАДА сообщило о получении письма РУСАДА о несогласии с решением агентства

Госдеп потребовал от подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

Что произошло за день: пятница, 27 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');