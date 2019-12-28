Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали

На месте взрыва в Могадишо Фото: Reuters

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Он сообщил в своём твиттере, что получил информацию о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев".

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в столице Сомали в субботу утром. По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.