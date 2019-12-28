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МИД РФ осудил теракт в Сомали

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия осуждает теракт в Могадишо, говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

"Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане. Очевидно, что эта очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали", - говорится в тексте.

На Смоленской площади подчеркнули, что Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия Федерального правительства Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов в 2020-2021 годах.

В субботу на одной из оживленных улиц столицы Сомали взорвалась заминированная машина. Погибли 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителей.

МИД РФ Сомали

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