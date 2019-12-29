В Свердловской области пропали двое туристов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Двух человек, выехавших на снегоходе накануне и исчезнувших в Свердловской области, ищет спасательная группа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, поиски двух туристов ведутся в Карпинском городском округе, они отправились с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края.

На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть человек Карпинского поисково-спасательного отряда.

Дополнительно на поиски туристов днем из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда на борту.