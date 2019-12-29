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Пропавшие туристы самостоятельно вернулись на турбазу в Свердловской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Двое туристов и волонтер, которых искали спасатели в Карпинском городском округе Свердловской области, самостоятельно вернулись на туристическую базу "Звезда".

Как сообщает ГУ МЧС по региону, на турбазу они пришли в 16:15 по местному времени, состояние их здоровья удовлетворительное.

В ходе поисков поступила информация о том, что требуется помощь четырем волонтерам, которые участвовали в спасательной операции.

По оперативным данным, у них сломались снегоходы, и они не могут продолжать движение, при этом находятся на связи.

Ранее сообщалось, что в Карпинском городском округе велись поиски двух туристов, которые в субботу на снегоходах отправились с турбазы "Звезда", находящейся в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края.

Свердловская область

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