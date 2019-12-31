Летевший из Новосибирска в Москву лайнер экстренно сел из-за проблем с двигателем

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Командир лайнера Новосибирск-Москва сообщил о проблемах с двигателем и запросил аварийную посадку. Лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту Екатеринбурга", - сказал источник, уточнив, что на борту было 115 человек.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которая выполняла данный рейс, посадка самолета в аэропорту Кольцово была вынужденной и прошла благополучно. Там подтвердили, что во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей.

Собственный источник также сообщил агентству "Интерфакс", что самолет приземлился в аэропорту Екатеринбурга в 10:43 (8:43 по московскому времени). По его данным, на рейс было продано 109 билетов.