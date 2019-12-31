Пассажиры аварийно севшего в Екатеринбурге лайнера вылетели в Москву

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Новосибирска в Москву и приземлившегося по технической причине в Екатеринбурге, вылетели в пункт назначения, свидетельствуют данные онлайн табло екатеринбургского аэропорта.

Самолет вылетел в 14:41 по местному времени.

Как сообщалось, во вторник самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за сработавшего на борту датчика неисправности одного из двигателей. Посадка прошла благополучно. На борту самолета находилось 109 пассажиров.

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.