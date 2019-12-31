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Правительство РФ выделит 2,7 млрд рублей на "пилот" по помощи пенсионерам на дому

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет 2,68 млрд рублей в 2020-2022 годах на "пилотный проект" по привлечению частных медицинских клиник к медико-социальной помощи пожилым людям на дому.

Постановление правительства о проведении в регионах этого проекта опубликовано на сайте кабинета министров во вторник. На его реализацию регионы получат деньги из федерального бюджета.

"В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию пилотного проекта предусмотрено в 2020 году - 1901,16 млн рублей, в 2021 и в 2022 годах - по 390,26 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Организационным и методическим сопровождением проекта займутся Минтруд и Минздрав, а Росздравнадзор будет контролировать его реализацию. В рамках проекта регионы будут отбирать на конкурсной основе частные медицинские организации, которые будут помогать пожилым на дому. Потом все данные отправят в Минтруд, который подготовит документы для распределения денег регионам.

Поясняется, что в России каждый четвертый житель (24%) - старше трудоспособного возраста, и потребность в оказании медицинских и социальных услуг у старшего поколения выше, чем у более молодых граждан. Эти услуги - так называемый медико-социальный патронаж - нужно оказывать комплексно, подчеркивают в правительстве. Проект направлен на то, чтобы повысить доступность таких услуг для пенсионеров.

Минтруд РФ Минздрав РФ Росздравнадзор

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