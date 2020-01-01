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В Оренбуржье и на Камчатке открыли трассы, закрытые из-за метели

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Оренбургской области возобновили движение по федеральной автотрассе М-5, которую закрывали с вечера вторника из-за сильной метели, сообщило региональное управление МЧС. МЧС Камчатки сообщило, что открыт участок автодороги Усть-Большерецк - Октябрьский, который также перекрывали из-за непогоды.

В Оренбуржье М-5 перекрывали с 170-го по 260-й километр, между населенными пунктами Краснощеково и Гай, с 21:30 31 декабря. Все ограничения были сняты с 9 утра по местному времени 1 января.

Четыре года назад, в ночь на 3 января 2016 года, в "снежном плену" на М-5 оказались десятки машин с людьми. С места затора эвакуировали 84 человека. Один сошел с трассы, заблудился и погиб.

Дорогу Усть-Большерецк - Октябрьский на Камчатке перекрывали со 109-го по 129-й километр до 18:00 1 января. Ограничения вводили с утра из-за метели и сильного ветра. Спасатели по-прежнему советуют местным жителям воздержаться от поездок в этом направлении до окончательного улучшения погоды. Камчатка находитсяпод влиянием циклона, который принес на полуостров, штормовой ветер, снегопады и метели.

Камчатка Оренбургская область МЧС

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