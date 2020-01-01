В Хабаровском крае в поселке Морской подтопило жилые дома из-за шторма

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На Севере Хабаровского края из-за шторма в Охотском море в поселке Морской подтопило 15 жилых домов, сообщило региональное управление МЧС. В этих домах живет около 30 человек, всего в поселке - 130. Никто не пострадал.

В МЧС о подтоплении узнали 1 января в 16:00 по местному времени (08:00 по Москве). Администрация Охотского района отправила в Морской "КАМАЗ"-вахтовку и бульдозер, которые можно будет задействовать для эвакуации. Как ликвидировать последствия подтопления, решит районная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Для временного размещения жильцов затопленных домов в поселке есть пункт на базе детского дома, способный вместить до 300 человек. вместимостью до 300 человек.