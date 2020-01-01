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Житель Сарапула ударил ножом прохожих в ответ на просьбу дать прикурить

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Сарапуле задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин, попросивших у него прикурить. Один из раненых погиб. На задержанного завели дело по статьям о убийстве и о покушении на убийство двух человек, сообщили в Следственном комитете Удмуртии.

Инцидент произошел на улице Труда около часу ночи 1 января. Все участники конфликта были ранее судимы, все трое были пьяны. Подозреваемому 43 года, его жертвам - 28 и 33 года.

Как установили следователи, потерпевшие попросили у подозреваемого закурить, в ответ он достал нож и нанес им удары. Один из мужчин погиб на месте. Второй был ранен в шею и руку, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Личность подозреваемого установили после осмотра места происшествия и допроса выжившего и очевидцев.

СКР Удмуртия Сарапул

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