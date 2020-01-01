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В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В новогоднюю ночь в праздничных гуляниях приняли участие в общей сложности около 6,5 млн человек, всего по стране прошло около 10 500 массовых мероприятий, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, безопасность участников гуляний обеспечивали около 67 400 полицейских, а также росгвардейцы, частные охранники и дружинники. Праздник обошелся без нарушений.

"Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - отметила представитель МВД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в новогодних гуляниях приняли участие 2,7 млн человек, в том числе 1,1 миллиона пришли в центр города.

МВД Росгвардия Москва Сергей Собянин

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