В аварии с тремя машинами в Прикамье пострадали восемь человек

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате ДТП на трассе в Пермском крае, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла днем на 172 км автодороги Пермь-Березники.

Водитель "Лады Гранты" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Тойота" и "Лада Ларгус".

По факту аварии полицейские проводят проверку.

На сайте краевого главка МЧС сообщается, что пожарным пришлось деблокировать людей, находящихся в автомобилях.

Затруднения движения на трассе нет.