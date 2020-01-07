В ЯНАО загорелся торговый центр на площади 800 кв. метров

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасатели тушат крупный пожар в одноэтажном торговом доме в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

Сообщение о пожаре поступило в 10:20 по местному времени (8:20 по Москве). На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 кв. метров.

В 14:45 по местному времени (12:45 по Москве) площадь пожара выросла до 800 кв. метров, возгорание было локализовано.

Торговый центр специализируется на продаже запчастей для транспорта, в момент возгорания он не работал в связи с праздниками.

По предварительным данным, пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

На месте пожара работает 35 человек и семь единиц техники МЧС.