На юге Москвы загорелся торговый центр

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Четырехэтажное здание торгового центра "Маяк" загорелось на юге Москвы в среду вечером.

"В 22:43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по ул. Красного Маяка, д. 15А, стр. 1. По прибытии пожарных происходило возгорание в подвале разноуровневого 4-х этажного здания", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там отметили, что люди в целях безопасности выведены из здания, спасатели производят тушение.

На данный момент открытое горение ликвидировано, добавили в пресс-службе.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположен торговый центр "Маяк".