Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

На юге Москвы загорелся торговый центр

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Четырехэтажное здание торгового центра "Маяк" загорелось на юге Москвы в среду вечером.

"В 22:43 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по ул. Красного Маяка, д. 15А, стр. 1. По прибытии пожарных происходило возгорание в подвале разноуровневого 4-х этажного здания", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там отметили, что люди в целях безопасности выведены из здания, спасатели производят тушение.

На данный момент открытое горение ликвидировано, добавили в пресс-службе.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположен торговый центр "Маяк".

Москва ЮАО

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья

В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова

В обвинение против Ефремова добавили пункт о его наркотическом опьянении

Мосгордума ограничила продажу подросткам товаров со сжиженным газом

ДТП с участием Михаила Ефремова

Полицейские пришли в паб, куда перед аварией заехал Ефремов

Полицейские пришли в паб, куда перед аварией заехал Ефремов

Крупное ДТП с участием пяти машин произошло на Звенигородском шоссе в Москве

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Пандемия коронавируса

Число выявляемых COVID-пневмоний в Москве за последнюю неделю упало в 4 раза

Пандемия коронавируса

Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев

Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');