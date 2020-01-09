"Ъ" сообщил о возможном выходе "Яндекса" на рынок мобильных операторов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, сотовая связь будет предоставляться на частотах Tele2. Другим вариантом, сообщает источник "Ъ", может стать возможность переключения между операторами с базовой сетью Tele2.

"Яндекс" опроверг планы по запуску виртуального оператора, в Tele2 от комментариев отказались. Однако близкий к "Яндексу" источник подтвердил "Коммерсанту" информацию о ведущихся переговорах с операторами связи по нескольким проектам, уточнив, что договоренностей по запуску виртуального оператора еще нет.

По данным источника, проект важен для построения экосистемы компании, его тарифы будут интегрированы с подпиской "Яндекс.Плюс".

Виртуальные операторы (MVNO) ранее запустили Сбербанк и Тинькофф, их базы, по данным газеты, в 2019 году росли наиболее активно.

По итогам 2019 года общее число абонентов MVNO должно было достичь 10 млн человек, на 40% больше, чем в 2018 году.