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Шохин ожидает перехода российских компаний в 2027 году к сокращениям

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Смягчения денежно-кредитной политики в РФ не стоит ждать минимум до февраля 2027 года, при этом, принимая решение по удерживанию ключевой ставки на высоком уровне, ЦБ должен осознавать последствия для экономики, в том числе риск сокращений персонала на предприятиях, заявил журналистам бизнес-омбудсмен, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"То, что пауза будет, судя по комментариям Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, главы ЦБ - ИФ), это просматривается достаточно четко, на мой взгляд. До февраля, на самом деле, я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки", - сказал он, отметив, что в числе прочего Банк России будет ссылаться на необходимость еще оценить последствия налоговых изменений с 2027 года.

"Но на самом деле она же (Набиуллина - ИФ) и понимает прекрасно, что экономика в 2027 году в условиях высокой ставки и высоких налогов, и снизившегося бюджетного импульса может уйти в минус, по крайней мере, приблизиться к нулю. Инвестиции могут выше нуля быть только за счет инвестиций в восстановление НПЗ и прочих объектов пострадавших, а других поводов для инвестиций у компании нет - только восстановить и не допустить ущерба. И тогда может быть 0,5 (% роста ВВП - ИФ). А в целом, конечно, сейчас многие компании, которые держали численность работников, переходя на трехдневку, четырехдневку и так далее, начнут сокращения делать", - полагает Шохин.

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Сокращать сотрудников компании, по словам главы РСПП, будут вынуждены из-за снижения спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках, и отсутствия позитивных ожиданий относительно дальнейшей динамики экономики. До настоящего времени многие компании удерживали коллективы в надежде на скорое восстановление.

"Но когда такие прогнозы на 2027 год явно не сильно оптимистические, то смысла держать (сотрудников - ИФ) экономического нет, и только социальный остается", - заявил Шохин, спрогнозировав рост безработицы в РФ на этом фоне в 2027 году.

Крупные предприятия, являющиеся основными работодателями в отдельных городах, будут вынуждены продолжать нести социальную нагрузку, и им необходимо будет оказывать поддержку - "отсрочки, как минимум, рассрочки и какие-то графики погашения, в том числе налоговых платежей", считает глава бизнес-объединения.

Банк России Эльвира Набиуллина РСПП Александр Шохин
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Шохин ожидает перехода российских компаний в 2027 году к сокращениям

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