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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

"Экосистема" прекратила прием мусора из ингушского Карабулака из-за конфликта с мэрией

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов в Ингушетии ООО "Экосистема" отказывается запускать грузовики с мусором из Карабулака на территорию полигона, заявил исполняющий обязанности главы города Магомед-Башир Осканов.

"После продолжающихся многочисленных жалоб жителей Карабулака на несвоевременный вывоз мусора компанией "Экосистема", взорвавших социальные сети фотоснимков с переполненными баками во дворе одного из многоквартирных домов, администрация города вынуждена была вмешаться в ход событий и принять решительные меры", - сказал Осканов агентству "Интерфакс".

По его словам, за два дня ситуацию удалось нормализовать - коммунальные отходы вывозились без участия регионального оператора по обращению с отходами, силами местной управляющей компании при поддержке мэрии, с привлечением со стороны необходимой специализированной техники.

"Однако, на сегодня сложилась парадоксальная ситуация: собранный в Карабулаке мусор не принимается на Сунженском полигоне. Не знаем, кто дал соответствующее указание, но полигон находится в ведении "Экосистемы". Это означает, что до разрешения искусственно созданного кризиса, с вывозом мусора из Карабулака возможны перебои", - добавил Осканов.

Он подчеркнул, что упомянутая компания не только не выполняет принятые на себя обязательства, но и противодействует, когда власти города пытаются самостоятельно навести санитарный порядок на территории муниципального образования. Осканов призвал администрацию "Экосистемы" отказаться от контрпродуктивной работы, действовать в рамках законодательства.

Ранее власти Карабулака раскритиковали работу "Экосистемы" по вывозу мусора в городе.

Как отмечал Осканов, переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов в Карабулаке свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

По его словам, на протяжении последних двух месяцев муниципальные власти занимались улучшением санитарного состояния города, и есть зримые позитивные изменения, которые необходимо закрепить.

Однако, заявил Осканов, в общественном восприятии эти результаты нивелируются провалами работы со стороны уполномоченной на вывоз отходов организации. Именно из-за того, что региональный оператор не обслуживает частный сектор, жителям приходится ставить мусорные пакеты на центральных улицах города, что не соответствует ни санитарным нормам, ни городскому порядку, считает мэр.

Ингушетия Экосистема

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