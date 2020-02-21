Мусорные операторы в Сибири накопили 3,5 млрд долгов и могут разориться

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Сибири региональные мусорные операторы накопили за 2019 год кредиторскую задолженность в 3,5 млрд рублей, некоторые из них могут прекратить работу, заявил замгендиректора компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Сергей Королев. Он добавил, что показатель продолжает расти.

Дебиторская задолженность операторов составила 4,2 млрд рублей.

По словам Королева, это значит, что "платежи с населения взимаются в меньшем объеме, чем планировалось и, соответственно, региональный оператор не доплачивает своим контрагентам". Проблема не решается, добавил он.

Средняя собираемость платежей за вывоз мусора в Сибири, по данным замгендиректора РЭО, составляет около 65% с физических лиц и 79% с юридических лиц. По собираемости лидируют Томская область (в целом 90%) и Алтайский край (83%). В Туве собираемость составляет 23%, в Хакасии - 50%.

В десяти субъектах Сибирского федерального округа работает 31 региональный оператор. Из-за проблем с оплатой услуг часть из них может уйти с рынка, предупредил Королев. В частности, он назвал двух операторов в Алтайском крае, двух - в Кемеровской области одного в Новосибирской области и три в республике Алтай.