Поиск

Мусорные операторы в Сибири накопили 3,5 млрд долгов и могут разориться

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Сибири региональные мусорные операторы накопили за 2019 год кредиторскую задолженность в 3,5 млрд рублей, некоторые из них могут прекратить работу, заявил замгендиректора компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Сергей Королев. Он добавил, что показатель продолжает расти.

Дебиторская задолженность операторов составила 4,2 млрд рублей.

По словам Королева, это значит, что "платежи с населения взимаются в меньшем объеме, чем планировалось и, соответственно, региональный оператор не доплачивает своим контрагентам". Проблема не решается, добавил он.

Средняя собираемость платежей за вывоз мусора в Сибири, по данным замгендиректора РЭО, составляет около 65% с физических лиц и 79% с юридических лиц. По собираемости лидируют Томская область (в целом 90%) и Алтайский край (83%). В Туве собираемость составляет 23%, в Хакасии - 50%.

В десяти субъектах Сибирского федерального округа работает 31 региональный оператор. Из-за проблем с оплатой услуг часть из них может уйти с рынка, предупредил Королев. В частности, он назвал двух операторов в Алтайском крае, двух - в Кемеровской области одного в Новосибирской области и три в республике Алтай.

Сибирь РЭО Сергей Королев Томская область Алтайский край Тува Хакасия

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что пока нет речи о компенсациях нефтяникам за экспорт в Белоруссию

Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Роскомнадзор выписал ФБК четыре штрафа за отсутствие маркировки иноагента

Изменение Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

Автограф Путина ушел с молотка за 340 тысяч рублей

В Думе поддержали идею о запрете пропаганды отказа от лечения ВИЧ

Роспотребнадзор заявил о "рискованной ситуации" с ростом резистентности ВИЧ

Роспотребнадзор заявил о "рискованной ситуации" с ростом резистентности ВИЧ

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Пассажиров вагона поезда в Москву оставили на карантин в Брянске из-за китаянки с температурой

Приложение "Яндекс.Транспорт" закроется в мае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');