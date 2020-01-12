Что произошло за день: воскресенье, 12 января

Перевыборы в Абхазии, Горбачев о новогодних каникулах и сбитая Рената Литвинова

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии. Также сегодня ЦИК республики назначил повторные выборы главы государства на 22 марта. ЦИК не согласен с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему. Изначально Хаджимба заявлял о намерении оспорить решение о повторных выборах. Вечером в Абхазию прибыл помощник президента России Владислав Сурков.

- В СМИ появилось сообщение о критике Михаилом Горбачевым новогодних каникул. Руководитель пресс-службы экс-президента СССР заверил, что Горбачев не призывал отменить длинные выходные и не говорил, что во время них "народ уходит в запои".

- На Украине задержали подозреваемых в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева. Участница военной операции в Донбасе Амина Окуева и ее муж были расстреляны из автомата в октябре 2017 года. Осмаев был ранен, но выжил.

- Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы. Водитель Mercedes сама рассказала о ДТП на Тверском бульваре. По ее словам, сбитая женщина ушла с места аварии. Позднее актриса подтвердила, что ее сбил автомобиль, ей наложили швы.

- Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар". Паулу Гонсалвеш попал в аварию, преодолев 276 км на седьмом участке. Его доставили в больницу, но врачи уже не могли ему помочь.