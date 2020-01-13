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На жителя Вологды завели административное дело за попытку продать нацистскую монету

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Безработному жителю Вологды грозит штраф или арест за попытку продать в интернете монету времен нацистской Германии, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Как сообщили в полиции, безработных 43-летний житель Вологды разместил изображение монеты с запрещенной символикой в интернете, что попало под действие закона "О противодействии экстремистской деятельности". Мужчина намеревался продать монету.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Физлицу по этой статье может грозить штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток.

Между тем, 2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при условии отсутствия в них пропаганды и оправдания нацизма.

Сообщалось, что планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды.

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