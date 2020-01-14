Москва и Петербург не перешли на новые правила обращения с твердыми отходами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перешел 81 из 85 регионов России, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

"В настоящее время 81 регион перешел на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, три из которых - на части территории (Краснодарский край, Камчатский край, Магаданская область). В реформу не вошли 4 субъекта РФ, два из которых - города федерального значения Москва и Санкт-Петербург - воспользовались правом отсрочки", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник.

В министерстве отметили, что "наибольшие опасения вызывает ситуация в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. На всей территории этих регионов не начали действовать местные операторы ТКО, вывоз отходов осуществляется "как договорная жилищная услуга", отметили в Минприроды.

Минприроды и "Российский экологический оператор" проводят консультации с властями этих регионов, чтобы помочь им перейти на новую систему обращения с ТКО. В целом, как рассказали в ведомстве, обстановка с вывозом ТКО в первый месяц года оценивается как стабильная.

В ряде регионов локальные проблемы возникали из-за недостаточной организации деятельности по транспортировке ТКО местными операторами, смены перевозчика, отсутствия договора на перевозку, пояснили в министерстве. "В некоторых субъектах РФ несвоевременный вывоз ТКО объяснили издержками "переходного периода", когда региональный оператор закупил новые мусорные контейнеры и технику и производил замену", - добавили в сообщении.

С 1 января 2019-го в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с начала года получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации ТКО от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили отложить мусорную реформу до 1 января 2022 года.