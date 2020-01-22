Заммэра Бирюков обещал не увеличивать число мусоросжигательных заводов в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы не собирается строить новые мусоросжигательные заводы в черте города, заявил "Российской газете" заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Он напомнил, что в городе уже есть два таких завода, они находятся в Косине и Бирюлеве-Западном.

"Это современные предприятия с современным оборудованием, которое системно модернизируется. Они сжигают 600 тысяч тонн мусора и по оснащению, быть может, даже лучше, чем в Вене. Вредные выбросы и сбросы от них ниже в десятки раз предельно допустимых значений, в том числе по европейским нормам", - заявил чиновник.

По его словам, город будет наращивать мощности энергетической утилизации отходов за счет строительства новых мусоросжигательных заводов в Подмосковье, которые будут рассчитаны на прием мусора из города.

Часть городского мусора вывозится в том числе в Царицыно, где уже много лет работает мусоросортировочный комплекс. Чиновник отметил, что на этом предприятии используются и современные линии, и ручной труд. Новые мусоросортировочные предприятия город будет делать полностью автоматизированными. Бирюков заверил, что от царицынского комплекса "никаких неприятных запахов и никакого вреда экологии" нет.

Также к приему мусора из столицы готов экотехнопарк у деревни Михали в Износковском районе Калужской области, там завершают настройку и тестирование оборудования по сортировке. Туда уже отправлены первые "тестовые автомобили", отметил заммэра. Он также отметил экологичность этого предприятия.

Сбором и вывозом мусора занимается городское унитарное предприятие "Экотехпром", еще пять крупных компаний и небольшие компании, которые обслуживают частный бизнес, в том числе торговлю. С 2022 года эти функции возьмет на себя, как и предусмотрено законом, единый региональный оператор, напомнил чиновник.

Москвичам к 1 января власти создали условия для раздельного сбора мусора, смешанные отходы и вторсырье собираются раздельно, и их потом вывозят мусоровозы разного цвета. По словам Бирюкова, синие контейнеры для отходов, которые пойдут на переработку, пока заполняются "частично": "Не все жители многоэтажного дома могут выйти на улицу и отдельно вынести стекло, картон, пластик". Однако он назвал созданную схему "востребованной", о чем можно судить хотя бы по "возросшему потоку обращений и вопросов в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов".

Власти не собираются заваривать мусоропроводы в подъездах и вводить другие меры "негативного" стимулирования, заверил заммэра.