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Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Еще один ребенок пострадал

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в частном доме в поселке Большеворонежский Иркутской области погибли двое детей, еще один пострадал, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Погибли мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года рождения. Госпитализирован мальчик 2012 года рождения с ожогами лица и рук I и II степеней", - сказал собеседник агентства.

Известно, что в момент пожара дети находились дома одни, мать отлучилась на непродолжительное время в магазин. Старший из детей выбрался из дома, позвал на помощь, но спасти младших не удалось.

Информация о возгорании частного жилого дома на улице Шевцова в поселке Большеворонежский поступила в среду в 19:50 местного времени (14:50 мск). На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем. В 21:18 пожар был локализован, в 22:33 - ликвидирован, сообщили в пресс-службе.

Предварительно, пожар возник по электротехнической причине.

На место происшествия из Иркутска выехала следственно-оперативная группа. В ее состав также вошли психологи МЧС, они работают с родителями.

Иркутская область Большеворонежский МЧС РФ

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