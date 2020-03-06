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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Бийске при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В ночь на 6 марта в Бийске сгорел деревянный частный дом, пожарные нашли в помещениях тела трех погибших - 70-летней женщины, ее 40-летнего сына и трехлетней внучки, сообщили в управлении СКР по Алтайскому краю.

По предварительной версии следствия, пожар мог начаться из-за неправильного обращения с печкой.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст.109 УК).

В краевом управлении МЧС вероятной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. В ведомстве уточнили, что сигнал о пожаре получили в 3:57 по местному времени. Когда на место прибыли пожарные, "дом уже горел открытым огнем". Площадь возгорания достигла около 60 квадратных метров. 17 сотрудников МЧС работали в условиях сильного задымления и пожар потушили за час.

МЧС СКР Алтайский край Бийск

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