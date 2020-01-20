Семьи погибших в пермском отеле получат по 500 тыс. руб. от властей Прикамья

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Пермского края выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате прорыва трубы рядом с отелем в Перми, в результате которого погибли пять человек, сообщается в понедельник на сайте администрации губернатора и правительства региона.

"Семьи погибших получат помощь в размере 500 тысяч рублей. Пострадавшие - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Деньги будут выделены из резервного фонда края.

Отмечается, что с близкими и родственниками пострадавших работают соцслужбы.

В ночь на понедельник в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть людей.

В связи с происшествием в городе введен режим ЧС, без отопления и горячей воды остались 20 домов.