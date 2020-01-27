Экс-генпрокурор Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Замруководителя администрации президента РФ Владимир Островенко представил главам регионов Северного Кавказа нового полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку.

"Юрий Яковлевич человек компетентный, волевой, с большим опытом государственной службы. На постах министра юстиции и Генпрокурора РФ он многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан... Внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Уверен, что он быстро войдет в курс работы", - сказал Островенко.

Чайка отметил, что назначение на должность полпреда оценивает как высокое доверие со стороны главы государства. Среди главных задач он назвал контроль за реализацией нацпроектов, борьбу с коррупцией, а также решение вопросов безработицы, повышения уровня жизни и притока инвестиций.

"Многое уже сделано на Северном Кавказе, но нам предстоит поработать", - сказал Чайка.

Бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников выразил уверенность, что поступательная работа по социально-экономическому развитию Северного Кавказа будет продолжена.

"Вызовы и проблемы, которые у нас возникали, мы смогли решить. Самое главное достоинство Северного Кавказа, что он мирный, безопасный, и ситуация в это направлении полностью контролируется правоохранительным блоком", - сказал Матовников.

Как сообщалось, 22 января Владимир Путин своим указом назначил Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора РФ в связи с переходом на другую работу.

Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в СКФО, назначен заместителем главкома сухопутными войсками.