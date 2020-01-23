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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:25

Российские туристы забеспокоились из-за китайского вируса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На горячую линию ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" участились звонки россиян, переживающих из-за китайского коронавируса.

"Звонки поступают несколько дней, с позавчерашнего дня (21 января - ИФ) мы приняли 30-40 обращений. Туристы в основном спрашивают общую информацию - что за вирус, насколько опасен, есть ли официальный запрет на въезд в Китай", - рассказали "Интерфаксу" в ассоциации.

В "Турпомощи" в свою очередь советуют туристам следить за информацией, которую размещают Роспотребнадзор, МИД и ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ), поскольку только она является официальной.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. На данный момент известно более чем о 630 заболевших и 17 погибших. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.

Во вторник, 21 января, Ростуризм вслед за Роспотребнадзором рекомендовал российским туристам не ездить в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса до стабилизации ситуации.

Ранее опрошенные "Интерфаксом" представители турбизнеса в РФ сообщили, что не зафиксировали массовых случаев отказа россиян от туров в Китай из-за ситуации с коронавирусом. Незначительное количество отказов от туров в КНР заметили в "Интуристе".

Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Турпомощь Китай

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