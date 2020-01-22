Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутных войск

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Александр Матовников, ранее занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, назначен заместителем главкома сухопутными войсками. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Этим же указом генерал-полковник Александр Ленцов назначен советником министра обороны РФ.

В среду на должность полпреда президента России в СКФО был назначен Юрий Чайка, ранее занимавший пост генерального прокурора РФ.

С 2009 года Ленцов был заместителем командующего воздушно-десантными войсками, а в 2013 году указом президента был назначен заместителем главкома сухопутными войсками РФ.

Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве. В 1986 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ имени Ворошилова, после чего поступил на службу в группу "А" ("Альфа"). Принимал участие в войне в Афганистане, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, был одним из руководителей штурма больницы в Будённовске, участвовал в антитеррористической операции в "Норд-Осте" на Дубровке.

Прослужив около 30 лет в "Альфе", в 2013 году был переведён на работу в министерство обороны, где занимал должности заместителя командующего Силами специальных операций Главного управления Генштаба, командующего, заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ. С 26 июня 2018 года работал полпредом в СКФО.

Герой Российской Федерации (2017 год). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с изображением мечей), орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью Суворова, медалью Жукова и другими. 22 февраля 2018 года Матовникову присвоено воинское звание генерал-лейтенант. Женат, трое детей.