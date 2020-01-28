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Житель Камчатки сломал челюсть непослушному восьмилетнему сыну

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следователи полиции на Камчатке возбудили уголовное дело против местного жителя, сломавшего челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь краевого управления МВД Алла Иванова.

Она уточнила, что дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Инцидент произошел в поселке Оссора на севере полуострова еще в декабре, но известно об этом только сейчас. Ребенок со следами побоев пришел в школу, откуда его увезли в больницу. Там мальчику диагностировали перелом нижней челюсти со смещением. О случившемся сообщили в полицию.

"Выяснилось, что еще 20 декабря ребенка покалечил его отец. Мужчина поднял сына и с силой бросил на пол за мелкое непослушание. Несколько дней его родители не обращались к врачам, давая ребенку обезболивающее", - сказала пресс-секретарь ведомства, отметив, что отец не впервые избил сына.

Свою проверку по факту случившегося проводит и Следственное управление СКР по Камчатскому краю. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении против мужчины дела по более тяжкой уголовной статье - о нанесении телесных повреждений ребенку (ст. 112 УК РФ).

Камчатский край МВД РФ СКР

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