Скачок радиационного фона в Северодвинске был зафиксирован из-за неисправности датчика

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Изменение радиационного фона в Северодвинске Архангельской области было зафиксировано во вторник в результате неисправности датчика, сообщил журналистам начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов.

"Система находится на обслуживании Северного УГМС (...) Они этот датчик временно вывели из действия на период его мониторинга. Оказалась техническая неисправность датчика", - сказал Магомедов.

Он отметил, что впоследствии Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проверило все датчики. "Они показывают 0,11 или 0,14 микрозивертов в час", - добавил Магомедов.

Как сообщалось со ссылкой на администрацию Северодвинска, во вторник в городе был зафиксирован скачок радиации. "Датчик сработал в "зеленой зоне", то есть в пределах нормы - от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в город выехали специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты для выяснения причин.

В настоящее время радиационный фон в Северодвинске в норме.

Взрыв в Неноксе

8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе (входит в состав Северодвинска) произошел инцидент, в результате которого погибли люди. "Росатом" позднее уточнил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, а затем нормализовался.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв на полигоне под Архангельском имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО).

Президент РФ Владимир Путин 21 августа 2019 года сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

В январе район Белого моря вблизи Неноксы был закрыт для свободного плавания до 6 февраля.