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В Ингушетии лжепенсионера МВД задержали на "Мерседсесе" с поддельными номерами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Ингушетии сотрудники ГИБДД задержали 28-летнего жителя Экажева с фальшивым удостоверением пенсионера органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Его остановили на дороге, он управлял "Мерседесом". Оказалось, что у него нет прав, а на машине фальшивые номера.

Он предъявил инспекторам удостоверение пенсионера полиции, оно оказалось поддельным.

На задержанного составили административные протоколы за вождение без прав и за нарушение правил установки регистрационных номеров. Кроме того, в его отношении возбудили уголовное дело об изготовлении поддельных документов.

Ингушетия МВД Экажево

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