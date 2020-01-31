Замначальника отдела угрозыска МВД арестован по обвинению во взятке в $300 тыс.

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест замначальника управления по раскрытию и сопровождению резонансных преступлений главного управления уголовного розыска МВД России Евгения Кузина, а также пенсионера Игоря Фролова, обвиняемых во взяточничестве.

"В отношении Кузина и Фролова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 марта 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Кузин занимает должность замначальника Управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУУР МВД России. Ему вменяется получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Фролов, согласно информации суда, в настоящее время пенсионер, ранее, по некоторым данным, работал в ФСБ России. Ему предъявлено обвинение в посредничестве особо крупному взяточничеству (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Как сообщили в пятницу в главке столичного Следственного комитета, в уголовном деле идет речь о получении должностным лицом взятки в размере более $300 тыс. за непривлечение "жителя столицы" к уголовной ответственности.