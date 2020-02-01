Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Вывоз российских туристов из Китая военной авиацией, незаконные вырубки в Москве и Бог в Конституции

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Граждан РФ будут вывозить из Китая самолетами ВКС. В Минобороны создадут специальную авиационную группировку, которая 3-4 февраля проведет эвакуацию соотечественников. В каждом самолете будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии.

- Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем. Также со 2 февраля прекращена выдача рабочих виз гражданам КНР. На данный момент в РФ новых случаев заболевания не выявлено. Что касается всего Китая, согласно оценкам ученых, в одном только Ухане может быть до 76 тыс. заразившихся.

- Минприроды подаст иск из-за вырубки нацпарка "Лосиный остров" в Москве. АО "Внешстройимпорт" с нарушениями вырубает деревья под строительство жилого комплекса, указывая, что застройщик - Московский фонд реновации жилой застройки.

- Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России. Глава РПЦ заявил, что большинство российских граждан в Бога верит, поэтому такое нововведение возможно.

- Американка София Кенин выиграла Australian Open. Родившаяся в Москве спортсменка в финале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 4:6, 6:2, 6:2.